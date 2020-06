MongoDB 4.4, Atlas Data Lake, Atlas Search et MongoDB Realm Aident les entreprises à réduire la prolifération des données et donnent aux développeurs un moyen efficace de travailler avec les données 0PARTAGES 3 0 MongoDB 4.4, Atlas Data Lake, Atlas Search et MongoDB Realm aident les entreprises à réduire la prolifération des données et donnent aux développeurs un moyen efficace de travailler avec les données où qu’elles se trouvent dans l’entreprise



Le 9 juin 2020, MongoDB, Inc. (NASDAQ : MDB), la principale plate-forme moderne de bases de données à usage général, a annoncé une série de produits qui composent la plateforme MongoDB Cloud et qui offrent aux développeurs une meilleure façon de travailler avec les données peu importe où elles se trouvent. Le lancement de MongoDB 4.4, la disponibilité générale d'Atlas Data Lake et d'Atlas Search, et la disponibilité générale de MongoDB Realm offrent aux organisations un moyen d’éviter des silos de données et des API fragmentées, car MongoDB Cloud fournit une plate-forme cloud-to-mobile optimisée pour les développeurs.



« On attend des développeurs aujourd'hui qu'ils exploitent une myriade de technologies, de modèles de données, d'API et de langages à travers des systèmes disparates afin de prendre en charge les fonctionnalités transactionnelles, de recherche et d'analyse que les utilisateurs exigent dans les applications modernes. Et alors que le cloud a révolutionné l'industrie technologique, en offrant un faible coût d'entrée et une échelle illimitée parmi d'autres avantages avérés, la plupart des migrations vers le cloud ont tout simplement reproduit les complexités et les inconvénients du datacenter classique », a déclaré Dev Ittycheria, président et directeur général de MongoDB. « Avec MongoDB Cloud, les développeurs peuvent enfin laisser derrière eux le fardeau des silos de données et de prolifération des données et véritablement exploiter la valeur des données grâce à une expérience de développement unifiée ».



La principale base de données moderne conçue pour n'importe quelle charge de travail



Grâce au modèle de données documentaires de MongoDB, les développeurs peuvent structurer les données de la manière dont l'application le demande - des objets riches et hiérarchiques aux simples paires clé-valeur et tableaux en passant par les graphiques connectés - puis les interroger avec une seule API. Les développeurs bénéficient ainsi d'une expérience cohérente et très productive à travers les charges de travail les plus étendues. Les applications transactionnelles et analytiques critiques s'exécutent sur MongoDB dans les principales organisations et dans tous les secteurs d’activité : services financiers, santé, télécommunication, assurance, jeux et autres.



L'annonce de MongoDB 4.4 va dans le sens de l'objectif de la société de continuer à fournir aux développeurs la meilleure base de données moderne à usage général. MongoDB 4.4 offre les fonctionnalités et les améliorations les plus demandées par la communauté MongoDB. Le résultat est une base de données conçue pour permettre aux utilisateurs de créer des applications transactionnelles, opérationnelles et analytiques plus rapidement et plus efficacement que toute autre base de données. MongoDB 4.4 permet aux développeurs de porter les applications à l'échelle mondiale, avec la flexibilité de définir et d'affiner la distribution des données à tout moment en fonction de l'évolution des besoins tout en offrant les contrôles de latence, de résilience et de sécurité les plus sophistiqués partout dans le cloud.



Les nouvelles fonctionnalités notables comprennent :

Union : Permet aux utilisateurs de disposer d'analyses plus riches et plus rapides pour prendre de meilleures décisions tout en réduisant la dépendance à l'égard des processus ETL fragiles et des banques de données coûteuses

Clés à tesson ajustables : Permet une mise à l'échelle plus facile de MongoDB, avec la possibilité de modifier l'emplacement des données à tout moment en fonction de l'évolution des applications et des besoins de l'entreprise

Lectures couvertes : Fournit des performances cohérentes et prévisibles - même lorsque certains nœuds ne fonctionnent pas de manière optimale - en soumettant des demandes de lecture à plusieurs répliques et en renvoyant les résultats au client dès que le nœud le plus rapide répond





Une expérience cohérente en matière de recherche et d'analyse



L'ajout d'Atlas Data Lake et d'Atlas Search à la plateforme MongoDB Cloud simplifie l'infrastructure de données moderne, étend les applications avec des expériences de recherche riches et exploite la puissance d'analyse des données archivées dans un data lake. En utilisant le même langage de requête MongoDB (MQL) et le même modèle de données qui a fait la popularité de MongoDB auprès des développeurs, avec Atlas Data Lake, un utilisateur peut lancer une requête et se faire ramener les données : qu'il s'agisse de données transactionnelles en temps réel dans la base de données globale Atlas Cloud,d'une requête de recherche basée sur la pertinence avec Atlas Search ou d'une requête analytique de longue durée sur les données dans le stockage d'objets. Grâce à MongoDB Cloud, les développeurs n'ont plus besoin de gérer la charge cognitive que représente le va-et-vient entre plusieurs technologies, langages de requête et modèles de données.



Atlas Data Lake permet aux utilisateurs de se connecter facilement à leurs baies de stockage S3 existantes en quelques clics dans l'interface utilisateur de MongoDB Atlas afin d'exécuter des requêtes et d'explorer leurs données en utilisant la puissance de MQL. Atlas Data Lake est complètement sans serveur, il n'y a donc pas d'infrastructure à mettre en place, à gérer ou à optimiser, et les clients ne paient que les requêtes qu'ils exécutent lorsqu'ils travaillent activement avec les données.



Avec Atlas Data Lake, les utilisateurs ont accès à :

Archives en ligne d'Atlas : Les données sont réparties sur des bases de données entièrement gérées et un stockage d'objets dans le cloud, avec la possibilité d'interroger les données de manière transparente par une seule requête. En archivant automatiquement les données historiques, les clients économisent sur les coûts de stockage des bases de données transactionnelles tout en étant en mesure d'interroger facilement ces données

Requêtes fédérées : Élimine le coût et la complexité du déplacement et de la transformation des données en permettant aux utilisateurs d'effectuer une seule requête sur les données Atlas et historiques d'Amazon S3, pour obtenir un seul résultat

Conserver les banques de données chez Amazon S3 & Atlas : Offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité pour conserver les résultats de données complexes à leur niveau de stockage préféré, en exposant de nouvelles informations sur les données pour des applications en temps réel de manière économique



La recherche est devenue un enjeu pour chaque application, mais il reste d'importants défis à relever en matière de développement et de fonctionnement. Atlas Search est profondément intégré à la base de données cloud d’Atlas avec une API cohérente, si bien que les utilisateurs n'ont pas besoin de faire tourner un moteur de recherche séparé et de synchroniser le mouvement des données entre les différents silos de données. Une fois que les index ont été créés à l'aide de l'interface utilisateur ou de l'API d'Atlas, les développeurs peuvent exécuter des requêtes de recherche sophistiquées à l'aide de MQL, ce qui permet d'économiser beaucoup d'efforts, de temps et d'argent.



« Il est presque impensable de créer une expérience utilisateur d'une application moderne sans une capacité de recherche basée sur la pertinence. Malheureusement, il s'agit encore d'une tâche complexe qui exige des développeurs qu'ils fassent tourner une base de données de recherche, qu'ils maintiennent la synchronisation des données et qu'ils l'adaptent indépendamment de leur base de données principale », a déclaré Sahir Azam, responsable de produit, MongoDB.

« Atlas Search élimine tous ces maux de tête en offrant aux développeurs un moteur de recherche qui utilise le même langage et le même modèle de données que la base de données centrale. MongoDB pense que la recherche est une extension de la couche fondamentale sur laquelle les applications modernes sont construites, c'est pourquoi nous avons rendu cela facile pour les développeurs. Il suffit d'interroger les données et nous nous occupons du reste ».



La meilleure base de données mobile qui se synchronise avec Atlas



Les utilisateurs s’attendent à ce que les applications mobiles modernes soient très réactives, fiables, qu'elles fonctionnent hors ligne ou avec une connectivité réseau instable, et qu'elles synchronisent immédiatement les données lorsque des changements interviennent au niveau du client mobile ou du backend (dorsal). De plus, les utilisateurs s'attendent à ce que les applications ne consomment pas de batterie, ne tombent pas en panne ou ne nécessitent pas de données réseau excessives. Par conséquent, la quantité d'efforts et de temps nécessaires pour développer de bonnes applications mobiles est conséquente.



En 2019, MongoDB a annoncé l'acquisition de la base de données mobile populaire open source et de la plate-forme de synchronisation, Realm.io, pour aider les développeurs à créer plus rapidement des applications mobiles riches. MongoDB Realm, désormais disponible à travers le monde entier, s'intègre à la plateforme sans serveur de MongoDB pour offrir aux développeurs un moyen uniforme et plus facile de travailler avec des données tout au long du cycle de vie de l'application - du front au backend.



Un exemple de la puissance de MongoDB Realm est la nouvelle fonctionnalité, Realm Sync, qui permet une synchronisation bidirectionnelle des données entre le client mobile de Realm en amont et Atlas en aval. Les données peuvent ainsi être partagées de manière transparente entre les appareils et avec la base de données de sauvegarde, sans code complexe de résolution des conflits et d'intégration.



Grâce à MongoDB Realm, 7-Eleven a construit un système de gestion d'inventaire qui tire avantage de Realm Sync.



« Ce que nous avons créé est vraiment innovant. Depuis que l'application basée sur MongoDB Realm a été déployée dans les 8 500 magasins d'Amérique du Nord, nous avons pu synchroniser les données de plus de 20 000 appareils en temps quasi réel », a déclaré Srikanth Gandra, directeur de la technologie numérique chez 7-Eleven. « Nous avons reçu de bons retours de la part des directeurs de ces magasins. Ils peuvent commencer à utiliser les appareils immédiatement, au lieu d'attendre plusieurs minutes pour télécharger les données lors du démarrage, comme c'était le cas auparavant. La précision des données, notamment en ce qui concerne les stocks au moment des ventes ou de l'arrivée des marchandises, s'est vraiment améliorée ».





Autres ressources



À propos de MongoDB



MongoDB est la principale plate-forme moderne de base de données à usage général, conçue pour exploiter la puissance des logiciels et des données pour les développeurs et les applications qu'ils créent. Basée à New York, MongoDB compte plus de 18 400 clients dans plus de 100 pays. La plate-forme de base de données MongoDB a été téléchargée plus de 110 millions de fois et on compte plus d'un million d'inscriptions à l'université MongoDB.



Source :



