Pour répondre aux besoins de développement et de modernisation de leurs applications d’entreprise, les développeurs se tournent de plus en plus vers des architectures permettant d’automatiser leurs déploiements et d’adopter une stratégie DevOps. Par ailleurs, ils s'attendent toujours à ce que les bases de données fonctionnent immédiatement, mais historiquement, cela n'a pas toujours été le cas.Grâce aux améliorations des performances apportées à Docker au cours des dernières années et à l'essor de Kubernetes, l'exécution d'applications en haute performance dans des containers est désormais une réalité. C'est notamment le cas chez Couchbase. Rappelons que l'éditeur de bases de données NoSQL supporte les déploiements sur Kubernetes.Dans ce webinaire avec Pascal Gasp, Ingénieur Solutions chez Couchbase, vous pouvez découvrir comment l’opérateur autonome vous permet d’intégrer Couchbase dans votre architecture microservices et votre chaine DevOps sur des plateformes Kubernetes et/ou Openshift.Quelques questions ont été soulevées pour répondre à cette nouvelle normalité :Pourquoi déployer / exécuter ma base de données dans des containers ?Est-ce compliqué et quels sont les principaux défis inhérents à ce type d’exécution ?Ce type de déploiement permet-il une mise en production immédiate ?Ces questions et bien d'autres sont répondues lors d'une démonstration disponible dans le replay du webinaire, qui déploie une base de données et un opérateur, des nœuds défaillants, une montée en charge et une mise à l'échelle pratiquement sans intervention manuelle à l'aide d'une technologie de pointe.Le webinaire est à présent disponible en replay sur Developpez.com. Inscrivez-vous dès maintenant pour y accéder.