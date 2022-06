découvrir les SDK, l'organisation des données avec les documents JSON, le sharding automatique et les transactions ACID ;

explorer les fonctionnalités intégrées telles que SQL++, la création d'index et la recherche en full-text ;

démarrer facilement et rapidement avec Couchbase Capella™, la DBaaS (base de données en tant que service) entièrement gérée de Couchbase ;

être guidés avec des exemples de code et un essai gratuit de Capella dans le Developer Playground de Couchbase.

Dans un monde du tout connecté, les utilisateurs sont de plus en plus exigeants quant aux applications qui sont mises à leur disposition. En plus d'être innovantes, elles doivent être performantes et disponibles pour offrir la meilleure expérience possible.Pour répondre à ce besoin, les développeurs et entreprises doivent donc être minutieux dans leur choix : architecture, technologie, etc. Chaque élément compte, et le choix de la base de données également.Vous cherchez la meilleure base de données pour créer des applications modernes hautement adaptables ? Vous pouvez être tenté par les SGBR. Ils sont puissants, mais souvent trop rigides pour certains types de besoins. Un stockage de documents JSON serait alors idéal avec sa flexibilité. Là encore, un problème peut se poser. La plupart des solutions du marché ne prennent pas en charge les capacités relationnelles comme le SQL avancé ou les transactions ACID. L'entreprise Couchbase veut donc proposer le meilleur des deux mondes avec son offre Couchbase Capella.Il s'agit de la version cloud entièrement gérée de la base de données NoSQL polyvalente Couchbase. Capella offre aux entreprises à la fois performance, flexibilité, déploiements multi-cloud, et s’appuie en outre sur le langage de requêtage le plus populaire qu’est le SQL pour une prise en main immédiate. Elle constitue une offre clé-en-main de solutions telles que le cache mémoire distribué, la recherche full-text et la gestion des workloads relationnels et analytiques.Pour vous permettre de découvrir cette solution, l'éditeur de bases de données NoSQL a organisé un webinaire sur la création d'applications modernes en utilisant JSON et SQL. Dans ce webinaire, Stéphane Lang, ingénieur solutions senior chez Couchbase France, a montré comment tirer profit de la puissance du relationnel et du JSON, ensemble dans une unique base de données NoSQL. Les participants ont appris à créer des applications plus rapidement, plus facilement et à limiter la prolifération des données.L'objectif du webinaire était de :Le replay du webinaire est maintenant disponible gratuitement.