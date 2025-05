Le magasin de données en mémoire Redis est désormais disponible sous la licence open source AGPLv3, le créateur ayant changé de cap après le passage controversé à la licence SSPL à source limitée en 2024

Retour de Salvatore Sanfillipo

Nouvelles fonctionnalités

Envoyé par antirez Envoyé par Il y a cinq mois, j'ai rejoint Redis et j'ai rapidement commencé à parler avec mes collègues d'un éventuel passage à la licence AGPL, pour découvrir qu'il y avait déjà une discussion en cours, une très vieille discussion d'ailleurs. De nombreuses personnes, au sein de l'entreprise, avaient le sentiment que l'AGPL était un meilleur choix que la SSPL, et bien que Redis soit finalement passé à la licence SSPL, la discussion interne s'est poursuivie.



J'ai essayé de donner plus de force aux partisans de la licence AGPL. Mon sentiment était que la SSPL, en termes pratiques, n'était pas acceptée par la communauté. L'OSI ne l'accepterait pas et la communauté du logiciel ne la considérerait pas non plus comme une licence ouverte. En peu de temps, j'ai vu l'hypothèse gagner de plus en plus de terrain, à tous les niveaux de la hiérarchie de l'entreprise.



Je vais être honnête : je voulais vraiment que le code que j'avais écrit pour le nouveau type de données Vector Sets soit publié sous une licence open source. L'écriture de logiciels à code source ouvert est trop ancrée en moi : J'ai rarement écrit autre chose au cours de ma carrière. Je suis trop vieux pour commencer maintenant. C'est peut-être puéril, mais j'ai écrit Vector Sets avec beaucoup d'enthousiasme parce que je savais que Redis (et mon nouveau travail) allait redevenir open source.



Je comprends que le cœur de notre travail est d'améliorer Redis, de continuer à construire un bon système, utile, simple, capable d'évoluer avec les exigences de la pile logicielle. Pourtant, revenir à une licence open source est la base pour que ces efforts soient cohérents avec le projet Redis, qu'ils soient acceptés par la base d'utilisateurs et qu'ils contribuent à un effort collectif humain qui est plus grand que n'importe quelle entreprise. Alors, honnêtement, même si je ne peux pas m'attribuer le mérite du changement de licence, j'espère y avoir un peu contribué, parce qu'aujourd'hui je suis heureux. Je suis heureux que Redis soit à nouveau un logiciel libre, sous les termes de la licence AGPLv3.



Maintenant, il est temps de retourner au terminal, de montrer un peu de respect aux utilisateurs de Redis en écrivant le meilleur code que je suis capable d'écrire, et de rendre Vector Sets plus utile et pratique : j'ai encore quelques idées d'améliorations, et j'espère que d'autres seront stimulées par vos retours (c'est déjà le cas). Bon hacking !



P.S. Redis 8, la première version de Redis avec la nouvelle licence, est également GA aujourd'hui, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et des améliorations de la vitesse du noyau.



Redis, pour Remote Dictionary Server, est une base de données clé-valeur en mémoire, utilisée comme cache distribué et broker de messages, avec une durabilité optionnelle. Parce qu'il conserve toutes les données en mémoire et en raison de sa conception, Redis offre des lectures et des écritures à faible latence, ce qui le rend particulièrement adapté aux cas d'utilisation qui nécessitent un cache. Redis est la base de données NoSQL la plus populaire et l'une des bases de données les plus populaires.Le projet a été développé et maintenu par Salvatore Sanfilippo, à partir de 2009. De 2015 à 2020, il a dirigé une équipe de projet sponsorisée par Redis Labs. Salvatore Sanfilippo a quitté Redis en tant que responsable de la maintenance en 2020. En 2021, Redis Labs a supprimé le terme « Labs » de son nom et est désormais connu simplement sous le nom de « Redis ».En 2018, certains modules de Redis ont adopté une version modifiée d'Apache 2.0 avec une clause Commons. En 2024, le code principal de Redis est passé de la licence BSD-3 open-source à la double licence Redis Source Available License v2 et Server Side Public License (SSPL) v1.À la suite du changement de licence de 2024, Redis n'était plus un logiciel libre car il avait abandonné la licence BSD à trois clauses pour adopter une approche de licence double. Selon la nouvelle licence, les fournisseurs de services cloud hébergeant des offres Redis n'étaient plus autorisés à utiliser gratuitement le code source de Redis. En réaction, certaines distributions Linux, dont Fedora, ont commencé à évaluer la possibilité de supprimer Redis de leurs référentiels.Cette évolution a ravivé des préoccupations de longue date remontant aux critiques de Khawaja Shams et Tony Valderrama, qui accusaient la société Garantia Data (désormais Redis) d'avoir orchestré ce qui pourrait être considéré comme le plus grand « vol » de l'histoire de l'open source . Ces critiques ont mis en lumière la distinction entre la société et le projet open source et questionné les actions de Redis Labs qui pourraient être perçues comme une appropriation du travail de la communauté.Le passage de Redis à la licence SSPL, en mars 2024, a entraîné une rupture avec la communauté open source. Ce changement a conduit à l'émergence de Valkey, un fork de Redis sous l'égide de la Fondation Linux qui souhaitait poursuivre la philosophie open source originale de Redis.Redis a modifié son modèle de licence pour empêcher les grands fournisseurs de services cloud, AWS et Google Cloud, de bénéficier de Redis sans apporter de contribution proportionnelle en retour. Depuis le passage à la SSPL, ces fournisseurs ont maintenu leur propre version de Redis.Finalement, depuis mai 2025, Redis est devenu tri-licencié à partir de la version 8.0, avec la licence GNU Affero General Public License (AGPL) comme troisième option.Le retour du fondateur de Redis, Salvatore Sanfillipo, en tant que développeur évangéliste en novembre 2024, a constitué un développement crucial. Son influence est un facteur important dans la nouvelle orientation de l'entreprise. Sous sa direction, avec le directeur technique Benjamin Renaud, Redis a décidé d'ajouter la licence AGPL approuvée par l'OSI en tant qu'option.L'Open Source Initiative (OSI) ne reconnaissait pas la licence SSPL comme une véritable licence open source. Il s'agissait plutôt d'une licence à disponibilité limitée. La licence AGPLv3, en revanche, répond aux exigences, ce qui permet à Redis d'être à nouveau considéré comme un produit entièrement open source. Cela devrait permettre de rétablir les relations avec la communauté qui s'étaient détériorées à la suite du précédent changement de licence.En plus du changement de licence, Redis 8 introduit également de nouvelles fonctionnalités techniques. Les ensembles vectoriels, conçus par Salvatore Sanfillipo, constituent le premier nouveau type de données depuis des années. Les technologies Redis Stack, telles que JSON, Time Series et Redis Query Engine, sont également intégrées au cœur de Redis.Selon Redis, la version 8 apporte plus de 30 améliorations en termes de performances, avec des commandes jusqu'à 87 % plus rapides et un débit doublé. Cela devrait accroître l'attrait de Redis par rapport à d'autres solutions telles que Valkey.Le changement de licence intervient alors que de nombreuses entreprises cherchent des alternatives à Redis. Une étude réalisée par 2024 a révélé que 83 % des grandes entreprises utilisant Redis avaient déjà adopté Valkey ou étaient en train de le tester. Ce changement important menaçait d'affaiblir la position de Redis sur le marché.Redis 8 sous licence AGPL est désormais disponible. Il reste à voir si cette initiative suffira à restaurer la confiance de la communauté et à stopper la migration vers des alternatives telles que Valkey.Dans un récent billet de blog, Salvatore Sanfillipo, sous le pseudo « antirez », a partagé son point de vue concernant le changement de licence de Redis :Le PDG de Redis, Rowan Trollope, s'est également exprimé sur le sujet :[QUOTE=Rowan Trollop]La montée en puissance des hyperscalers tels qu'AWS et GCP a permis aux startups et aux entreprises de bénéficier d'une vitesse et d'une échelle incroyables. Mais pour les entreprises ancrées dans l'open source, cela a posé un défi fondamental : comment continuer à innover et à investir dans les projets OSS lorsque les fournisseurs de cloud récoltent les bénéfices et contrôlent l'infrastructure sans contribuer proportionnellement aux projets qu'ils exploitent ?Pour contrer ce problème, des entreprises comme MongoDB et Elastic ont adopté la SSPL afin de protéger leur activité contre les fournisseurs de services cloud qui extraient de la valeur sans réinvestir. Redis a initialement adopté une approche différente, en créant Redis Stack en tant que[/quote=rowan trollop]...